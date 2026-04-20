Craintes des opposants au projet

Les opposants au projet de train à grande vitesse qui reliera Toronto à Québec semblent de plus en plus nombreux.

En effet, les citoyens de Mirabel et les producteurs agricoles du Québec, qui ont des objections quant au tracé suggéré du projet de TGV, sont appuyés par des dizaines de localités rurales de l’est de l’Ontario. Le chef conservateur Pierre Poilievre a quant à lui qualifié le projet de «monstruosité»!

Écoutez Martin Imbleau, président-directeur général d’Alto, aborder le sujet lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.