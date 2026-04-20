Le vélo à assistance électrique (VAE) est une activité amusante, un sport, et un moyen de transport respectueux de l’environnement qui attire de plus en plus de cyclistes.

Un livre très complet sur le sujet, écrit par la journaliste Catherine Handfield, propose un tour d’horizon de ce mode de déplacement.

Écoutez la journaliste Catherine Handfield parler de son ouvrage, Tout savoir sur le vélo électrique, au micro de Philippe Cantin.

L'ouvrage sert à la fois de guide d’achat et de recueil de témoignages inspirants, offrant des conseils pratiques à ceux qui souhaitent découvrir l'univers du VAE. Le triathlonien Pierre Lavoie commente également l'ouvrage.