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Fermeture du détroit d'Ormuz et guerre en Iran

«On estime à 50 milliards de dollars américains les pertes liées au pétrole»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 avril 2026 07:35

Avec

Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On estime à 50 milliards de dollars américains les pertes liées au pétrole»
Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent et avancent, même si les deux pays sont loin de parvenir à un accord selon Téhéran, alors qu’un cessez-le-feu arrivera à échéance mercredi. / Asghar Besharati / The Associated Press

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent et avancent, même si les deux pays sont loin de parvenir à un accord selon Téhéran, alors qu’un cessez-le-feu arrivera à échéance mercredi.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«On estime à 50 milliards de dollars américains les pertes liées au pétrole en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz et de la guerre en Iran. C’est donc une somme considérable qui n’a pas pu être générée en raison des problèmes de livraison et de production de pétrole.»

Lucie Besse-Razac

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