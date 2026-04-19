Fermeture du détroit d'Ormuz et guerre en Iran

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent et avancent, même si les deux pays sont loin de parvenir à un accord selon Téhéran, alors qu’un cessez-le-feu arrivera à échéance mercredi.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.