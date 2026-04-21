Crues printanières

La crue des eaux continue de causer beaucoup de problèmes dans plusieurs régions du Québec.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point sur la situation mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
Les sujets abordés:
- Pas moins de 270 résidences sont touchées dans la région de Gatineau;
- L'état d'urgence a été décrété à Fort-Coulogne;
- À Rigaud, en Montérégie, environ 70 maisons sont isolées et une quinzaine de rues inondées, mais la situation reste moins grave qu’en 2017 et 2019.