Remaniement Fréchette

À l'aube du dévoilement officiel du nouveau Conseil des ministres de Christine Fréchette, les rumeurs se confirment: Bernard Drainville hérite de l'Économie et de l'Énergie, tandis que Benoît Charette passe aux Transports.

L'éviction de certains poids lourds comme Geneviève Guilbault et la déception publique de Shirley Dorismond alimentent les débats.

Alors que Luc Ferrandez compare ce remaniement à un «pâté chinois» dont on change simplement l'ordre des ingrédients, Nathalie Normandeau rappelle qu'être ministre est un privilège et non un droit.

Écoutez la discussion à ce sujet, en ouverture de la commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.