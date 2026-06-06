Héritage historique

L’entretien des pelouses peut être une source de fierté, mais aussi de conflit avec le voisinage si les attentes ne sont pas les mêmes.

Alors que l’on pourrait simplement laisser l’herbe pousser, nous dépensons du temps, de l’énergie et de l’argent pour la tailler et faire en sorte qu’elle soit belle.

Pourquoi accordons-nous autant d’importance à cet élément extérieur de la maison? D’où vient cette habitude?

Écoutez l’historien Laurent Turcot revenir sur l’histoire de la pelouse, samedi, à l’émission Signé Lévesque.