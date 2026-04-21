Dany Lessard, un camionneur reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’une fillette de 9 ans, risque trois ans et demi de prison.

Le tragique accident a eu lieu en juillet 2022, à Saint-Roch-de-l’Achigan, au moment où le chauffeur de poids lourd a omis de marquer un arrêt obligatoire.

Une fillette de 9 ans est morte sur le coup et sa sœur jumelle a été gravement blessée.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle résume les prises de parole émouvantes des membres de la famille des deux jeunes filles.