Affrontement entre les Canadiens et le Lightning

La folie des séries s'est emparée de la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche soir à l'occasion du premier match des Canadiens de Montréal face au Lightning.
Plusieurs centaines de partisans se sont réunis dans l'édifice à l'invitation d'un organisme local.
Écoutez le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Latour, discuter lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé, de ce moyen de faire rayonner les édifices historiques.
«On dit souvent que le hockey est une religion. En plus de ça, c'était le jour du Seigneur. Donc, quoi de mieux que de le regarder dans une église? Françoise Dancause et toute son équipe ont eu la folie d'organiser ça avec un écran géant et de proposer de l'animation. Et honnêtement, c'était à pleine capacité — c'était vraiment un sentiment très particulier. Puis, je trouve que c'est un bon exemple pour démontrer qu'on est capables, aujourd'hui, de faire vivre ces lieux emblématiques.»