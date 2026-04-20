Affrontement entre les Canadiens et le Lightning

La folie des séries s'est emparée de la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche soir à l'occasion du premier match des Canadiens de Montréal face au Lightning.

Plusieurs centaines de partisans se sont réunis dans l'édifice à l'invitation d'un organisme local.

Écoutez le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Latour, discuter lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé, de ce moyen de faire rayonner les édifices historiques.