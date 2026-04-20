En comparaison avec les Français et les Allemands

Dans sa chronique de lundi matin, Luc Ferrandez propose une analyse surprenante de l'efficacité du système de santé québécois en le comparant à ses homologues français et allemand.

Malgré les critiques récurrentes sur l'accès aux soins, le chroniqueur souligne qu'en examinant les statistiques globales — notamment le coût moyen par habitant par rapport à l'espérance de vie — la province affiche un bilan étonnamment positif d'un point de vue technocratique.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que l'Allemagne dépense environ 7 000 euros (10 000 $CA) par citoyen annuellement pour un système public-privé doté d'un grand nombre de lits et de médecins, le Québec dépense moins, environ 9000 $, pour une espérance de vie tout à fait comparable.

Toutefois, Luc Ferrandez et Patrick Lagacé s'entendent pour dire que ce portrait statistique ne reflète pas la réalité du terrain, particulièrement en ce qui a trait aux délais d'attente aux urgences et à l'accès aux chirurgies, une situation qui risque de s'alourdir avec le vieillissement de la population.