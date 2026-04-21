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Nouveau conseil des ministres

Départ de Geneviève Guilbault, Jean-François Roberge perd l’Immigration

par 98.5

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19:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 avril 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Départ de Geneviève Guilbault, Jean-François Roberge perd l’Immigration
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé fait le point sur les premières annonces au sujet de la composition du conseil des ministres de Christine Fréchette.

Alors qu’on connaîtra la composition complète du gouvernement plus tard mardi, La Presse avance déjà plusieurs informations.

Plusieurs ténors de la CAQ devraient conserver leur poste. C’est le cas de Sonia LeBel à l’Éducation, de Jean Boulet au Travail ou encore d’Éric Girard aux Finances et de Sonia Bélanger à la Santé.

Tout indique que Geneviève Guilbault ne fera pas partie du conseil des ministres de Christine Fréchette.

Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge devraient être de retour, mais ils perdront des responsabilités.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le PQ domine les intentions de vote à 39% si l'option référendaire est mise de côté, mais chute à 31% si la promesse est maintenue.
  • Le chef du PLQ est critiqué pour ses positions ambiguës sur la clause de dérogation et la loi 96.
  • Une entente de principe a été conclue entre Québec et les médecins spécialistes.
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  • L'incertitude plane au Pakistan concernant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.
  • Une touriste canadienne a été tuée lors d'une fusillade sur un site archéologique au Mexique.
  • Dossier Santé Numérique (DSN) : des soignants témoignent sur la complexité d'implantation du logiciel Epic dans les hôpitaux.
  • 600 personnalités lancent un appel pour faciliter l'accès aux antécédents de violence conjugale.
  • Le manque de propreté des rues de Montréal fait réagir.

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