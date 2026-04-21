Nouveau conseil des ministres

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé fait le point sur les premières annonces au sujet de la composition du conseil des ministres de Christine Fréchette.

Alors qu’on connaîtra la composition complète du gouvernement plus tard mardi, La Presse avance déjà plusieurs informations.

Plusieurs ténors de la CAQ devraient conserver leur poste. C’est le cas de Sonia LeBel à l’Éducation, de Jean Boulet au Travail ou encore d’Éric Girard aux Finances et de Sonia Bélanger à la Santé.

Tout indique que Geneviève Guilbault ne fera pas partie du conseil des ministres de Christine Fréchette.

Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge devraient être de retour, mais ils perdront des responsabilités.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés