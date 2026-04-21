Deuxième match de la série mardi

Après une victoire en prolongation lors du premier match de la série dimanche, le Lightning de Tampa Bay tentera de prendre sa revanche sur les Canadiens mardi soir.

Plusieurs incertitudes planent tout de même autour de la formation de Jon Cooper, notamment au sujet d'Alexandre d’Astous qui a subi une forte mise en échec de Josh Anderson.

Le défi des joueurs de Martin St-Louis sera d’améliorer le jeu à cinq contre cinq, alors que trois des quatre buts de la première rencontre ont été marqués en avantage numérique.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le deuxième match de la série Canadiens-Lightning, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

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