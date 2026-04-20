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«Confessions on the Dance Floor, Part II»

Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 08:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro
Catherine Brisson / Cogeco Média

Madonna amorce un retour aux sources avec Feel So Free, premier extrait de son album attendu cet été, Confessions on the Dance Floor, Part II.

La chroniqueuse Catherine Brisson souligne un son qui rappelle les années 90 et 2000, marquant le retour de la Madone vers des sonorités dance et électro.

Bien que la chanson domine les palmarès iTunes dans 34 pays, elle arrive derrière Beyoncé et Céline Dion au Québec.

La star de 67 ans a également créé la surprise au festival Coachella en rejoignant Sabrina Carpenter sur scène pour interpréter la pièce Bring Your Love ainsi que ses classiques Vogue et Like a Prayer.

Écoutez Catherine Brisson donner tous les détails, lors de sa chronique culturelle lundi à Lagacé le matin. 

«Ça fait du bien d'entendre Madonna de nouveau... j'aime la voir être au sommet de sa forme à 67 ans.»

Catherine Brisson

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