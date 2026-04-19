À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Lucie Besse Razac, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«J'en reviens pas que la folie des séries des Canadiens s'empare de l'Australie. Il y a Perry Clinton, qui est tombé amoureux d'une Montréalaise, et des Canadiens aussi. Il écoute tous les matchs malgré les décalages horaires. Dans une de ses dernières vidéos sur les réseaux sociaux, il a reçu le commentaire de Cole Caufield lui demandant s'il était en train de se préparer pour les séries. Après ça, les Canadiens ont embarqué en lui offrant des billets pour les séries. Après ça, Air Canada a embarqué pour lui offrir des billets d'avion pour aller voir les séries.»