Médicaments coupe-faim

Le gouvernement du Québec a récemment tranché: le Wegovy, ce médicament «miracle» contre l’obésité, ne sera pas remboursé par le régime public.

Bien que la molécule (le sémaglutide) ait prouvé son efficacité pour réduire les complications liées à l'obésité, comme les infarctus ou l'apnée du sommeil, son coût élevé demeure le principal obstacle.

Pour le Dr Richard Dumas, la justification du gouvernement basée sur les effets secondaires est peu convaincante ; c'est avant tout une décision économique pour éviter un «dérapage» budgétaire.

Écoutez l'endocrinologue à la Cité de la Santé de Laval, lundi, à Lagacé le matin.