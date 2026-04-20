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Médicaments coupe-faim

Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 09:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux
Au Québec, le gouvernement refuse de rembourser Wegovy, principalement en raison de son coût élevé et par crainte d’une utilisation excessive, malgré ses effets bénéfiques sur la santé. / Alex Malt/ Adobe Stock

Le gouvernement du Québec a récemment tranché: le Wegovy, ce médicament «miracle» contre l’obésité, ne sera pas remboursé par le régime public.

Bien que la molécule (le sémaglutide) ait prouvé son efficacité pour réduire les complications liées à l'obésité, comme les infarctus ou l'apnée du sommeil, son coût élevé demeure le principal obstacle.

Pour le Dr Richard Dumas, la justification du gouvernement basée sur les effets secondaires est peu convaincante ; c'est avant tout une décision économique pour éviter un «dérapage» budgétaire.

Écoutez l'endocrinologue à la Cité de la Santé de Laval, lundi, à Lagacé le matin. 

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