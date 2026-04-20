 Aller au contenu
Le petit Henri est né samedi matin

La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le April 20, 2026 8:59 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a officiellement accueilli son premier enfant. Le petit Henri est né samedi matin à 11h02, pesant 8 livres et 11 onces.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne la communication transparente et moderne de la mairesse, qui a documenté sa grossesse avec une touche d'humour, notamment avec son slogan «future mèresse» lors de la dernière campagne électorale.

Autres sujets traités:

  • Mission Artémis II: une vidéo époustouflante montrant un «coucher de Terre» depuis l'espace;
  • Le pouvoir des quinquagénaires: la perception de la cinquantaine a radicalement changé.

Vous aimerez aussi

Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
Lagacé le matin
Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
0:00
7:38
Crue des eaux: «Nos équipe demeurent 24/7 sur le terrain en mode surveillance»
La commission
Crue des eaux: «Nos équipe demeurent 24/7 sur le terrain en mode surveillance»
0:00
6:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux
Rattrapage
Médicaments coupe-faim
Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux
Assister au match dans une église: «On fait revivre ces lieux emblématiques»
Rattrapage
Affrontement entre les Canadiens et le Lightning
Assister au match dans une église: «On fait revivre ces lieux emblématiques»
Santé: le Québec s'en tire-t-il mieux qu'on ne le pense?
Rattrapage
En comparaison avec les Français et les Allemands
Santé: le Québec s'en tire-t-il mieux qu'on ne le pense?
Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
Rattrapage
Transformer la ville de Québec
Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro
Rattrapage
«Confessions on the Dance Floor, Part II»
Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro
Maison frappée par un crime: l'obligation de divulguer le tout lors de la vente
Rattrapage
L'achat d'une propriété a tourné au vinaigre
Maison frappée par un crime: l'obligation de divulguer le tout lors de la vente
«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump
Rattrapage
Message codé ou hymne personnel?
«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump
Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire
Rattrapage
Le PM s'est adressé aux Canadiens sur YouTube
Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire
Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions: un «éloge de la folie»
Rattrapage
Une situation extrêmement précaire et incertaine
Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions: un «éloge de la folie»
Baisse du prix de l'essence: la taxe de 10 cents a-t-elle bien disparu?
Rattrapage
Suspension de la taxe fédérale d’accise
Baisse du prix de l'essence: la taxe de 10 cents a-t-elle bien disparu?
«Je ne veux pas tuer personne à cause d'un système informatique» -Dre Synnott
Rattrapage
Implantation du Dossier Santé Numérique
«Je ne veux pas tuer personne à cause d'un système informatique» -Dre Synnott
Une première victoire marquée par l'avantage numérique pour le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Trois buts de Juraj Slafkovsky
Une première victoire marquée par l'avantage numérique pour le Tricolore
L’IA menace-t-elle l’avenir professionnel des nouveaux diplômés québécois?
Rattrapage
Marché du travail
L’IA menace-t-elle l’avenir professionnel des nouveaux diplômés québécois?
Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»
Rattrapage
Conseil des ministres
Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»