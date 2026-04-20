La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a officiellement accueilli son premier enfant. Le petit Henri est né samedi matin à 11h02, pesant 8 livres et 11 onces.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne la communication transparente et moderne de la mairesse, qui a documenté sa grossesse avec une touche d'humour, notamment avec son slogan «future mèresse» lors de la dernière campagne électorale.

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