«Next» et «Movie»

Catherine Brisson nous transporte de la pop ensoleillée au calme du piano néoclassique.

Elle présente d'abord Next, le cinquième album de Laurence Nerbonne, une œuvre «vitaminée» et assumée qui délaisse le hip-hop pour des rythmes dansants et des textes profonds sur l'amour et la liberté.

Changement de registre complet avec Movie du pianiste français Sofiane Pamart.

Ce dernier, qui s'apprête à remplir le Stade de France, propose un album conçu comme un film, riche en collaborations prestigieuses (Sia, Nelly Furtado) et en émotions brutes.

Une sélection musicale éclectique pour contrer la grisail.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin.