Nouvelle équipe de Christine Fréchette

La première ministre Christine Fréchette présentera son conseil des ministres mardi après-midi, mais déjà plusieurs nominations semblent se confirmer.

François Bonnardel fera son grand retour, tout comme Lionel Carmant qui retrouvera son poste de ministre responsable des Services sociaux.

Alors que plusieurs grands noms de la CAQ conserveront leur poste, Geneviève Guilbault ne devrait pas être de retour au ministère des Affaires municipales.

Le ministre Jean-François Roberge conservera ses responsabilités entourant la francisation et la laïcité, mais perdra son titre de ministre de l’Immigration.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter les ajustements au conseil des ministres, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

En primeur, il annonce que Benoît Charette devrait hériter du ministère des Transports.