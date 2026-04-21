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Nouvelle équipe de Christine Fréchette

Conseil des ministres: Benoît Charette héritera des Transports

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 avril 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Conseil des ministres: Benoît Charette héritera des Transports
Benoît Charette devrait hériter du ministère des Transports au sein du conseil des ministre de Christine Fréchette. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette présentera son conseil des ministres mardi après-midi, mais déjà plusieurs nominations semblent se confirmer.

François Bonnardel fera son grand retour, tout comme Lionel Carmant qui retrouvera son poste de ministre responsable des Services sociaux.

Alors que plusieurs grands noms de la CAQ conserveront leur poste, Geneviève Guilbault ne devrait pas être de retour au ministère des Affaires municipales.

Le ministre Jean-François Roberge conservera ses responsabilités entourant la francisation et la laïcité, mais perdra son titre de ministre de l’Immigration.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter les ajustements au conseil des ministres, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

En primeur, il annonce que Benoît Charette devrait hériter du ministère des Transports.

«Après son long passage à l'Environnement et son court passage aux Infrastructures, c'est Benoît Charette qui va être responsable de piloter le dossier du troisième lien. En fait, il devra déployer le dossier du troisième lien dans le corridor central et essayer de faire quelque chose avec l'idée d'un corridor à l'est, le tramway de Québec, le REM, la ligne bleue…»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • Un nouveau sondage avantage le Parti québécois, mais témoigne du peu d’intérêt pour un référendum;
  • Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement et la FMSQ.

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