Transformer la ville de Québec

Luc Ferrandez aborde la controverse entourant la coupe de 1500 arbres pour le futur tramway de Québec.

Tout en reconnaissant que la perte de 250 arbres matures est regrettable, il dénonce une récupération politique grossière par certains opposants au projet.

Ferrandez insiste sur le fait que le tramway doit transformer Québec en une véritable métropole moderne, favorisant le commerce et la mixité sociale, à l'instar du REM à Montréal.

Il exhorte la Ville à respecter son engagement de replanter les arbres dans une proportion de 20 pour 1, tout en assurant leur survie grâce à des méthodes de plantation adéquates.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Lagacé le matin.