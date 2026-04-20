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Retour sur l'histoire de cette légende

«Maurice Richard, c'est l'archétype du joueur de hockey au Québec» -Biz

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«Maurice Richard, c'est l'archétype du joueur de hockey au Québec» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Biz se penche sur la figure mythique du hockeyeur québécois Maurice Richard. Marquée par la pauvreté des années 1930, sa détermination a profondément inspiré les Canadiens français.

Malgré des débuts ardus avec les Canadiens de Montréal et un salaire d’environ 5 000 $ par année, le numéro 9 est devenu un puissant symbole de fierté et de résistance.

Écoutez la chronique de Biz, lundi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Sa suspension par Clarence Campbell a d’ailleurs déclenché l’émeute de mars 1955, un épisode souvent considéré comme un moment marquant du réveil identitaire québécois et un prélude à la Révolution tranquille.

«Cette émeute-là illustrait le ras-le-bol des francophones qui étaient écœurés de se faire dominer politiquement et économiquement par les anglos. C'était un soubresaut collectif qui est vu comme plusieurs communes, des étapes ayant conduit à la Révolution tranquille des années 60, qui est évidemment un vaste chantier de réformes politiques et sociales, culturelles qui ont permis au Québec de faire un bond en avant inégalé dans l'histoire.»

Biz

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