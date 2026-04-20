Retour sur l'histoire de cette légende

Biz se penche sur la figure mythique du hockeyeur québécois Maurice Richard. Marquée par la pauvreté des années 1930, sa détermination a profondément inspiré les Canadiens français.

Malgré des débuts ardus avec les Canadiens de Montréal et un salaire d’environ 5 000 $ par année, le numéro 9 est devenu un puissant symbole de fierté et de résistance.

Écoutez la chronique de Biz, lundi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Sa suspension par Clarence Campbell a d’ailleurs déclenché l’émeute de mars 1955, un épisode souvent considéré comme un moment marquant du réveil identitaire québécois et un prélude à la Révolution tranquille.