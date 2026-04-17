Nouvelle-née

Plusieurs se demandaient pourquoi le capitaine des Canadiens Nick Suzuki n'a pas participé à l'entraînement de jeudi matin et on a maintenant la réponse: il est devenu le papa de la petite Maya!

Il s'agit d'une nouvelle qui permet tant à l'équipe qu'aux partisans d'oublier le stress lié aux séries éliminatoires et de se réjouir, explique le chroniqueur Meeker Guerrier.

Écoutez sa chronique au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés