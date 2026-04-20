Canadiens-Lightning

On a beaucoup parlé, forcément, de l'attaque des Canadiens de Montréal au terme de la victoire contre le Lightning de Tampa Bay, dimanche.
Mais il n'y a pas que ça.
Écoutez Antoine Roussel, depuis Tampa, commenter la série Canadiens-Lightnign en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les défenseurs des Canadiens ont brillé lors du premier match;
- Le Tricolore est bien outillé pour des matchs robustes;
- Les joueurs des Canadiens qui pourraient en donner plus, selon Roussel;
- Martin St-Louis pourrait-il apporter des changements en vue du deuxième match?
- Le Lightning peut indiscutablement s'ajuster;
- On discute de la série Sabres-Bruins.