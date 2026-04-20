Canadiens-Lightning

On a beaucoup parlé, forcément, de l'attaque des Canadiens de Montréal au terme de la victoire contre le Lightning de Tampa Bay, dimanche.

Mais il n'y a pas que ça.

Écoutez Antoine Roussel, depuis Tampa, commenter la série Canadiens-Lightnign en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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