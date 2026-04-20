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Canadiens-Lightning

«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 avril 2026 20:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

On a beaucoup parlé, forcément, de l'attaque des Canadiens de Montréal au terme de la victoire contre le Lightning de Tampa Bay, dimanche.

Mais il n'y a pas que ça.

Écoutez Antoine Roussel, depuis Tampa, commenter la série Canadiens-Lightnign en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les défenseurs des Canadiens ont brillé lors du premier match;
  • Le Tricolore est bien outillé pour des matchs robustes;
  • Les joueurs des Canadiens qui pourraient en donner plus, selon Roussel;
  • Martin St-Louis pourrait-il apporter des changements en vue du deuxième match?
  • Le Lightning peut indiscutablement s'ajuster;
  • On discute de la série Sabres-Bruins.

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