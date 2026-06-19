Quels aliments contribuent à l'inflammation? Comment savoir si votre alimentation est en cause?

Fatigue persistante, douleurs diffuses, troubles digestifs… Les symptômes de l'inflammation chronique sont souvent vagues et peuvent avoir plusieurs causes.

L'alimentation joue toutefois un rôle important. Connaître les aliments qui favorisent l'inflammation est une première étape pour mieux comprendre leur impact sur la santé.

Au-delà de l'alimentation, les principes de bases de santé, tels que le sommeil, la gestion du stress et l'activité physique contribuent à la gestion de l'inflammation dans notre corps.

Écoutez la docteure en nutrition Isabelle Huot se pencher sur le sujet, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.