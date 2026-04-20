C’est lundi qu'entre en vigueur la suspension de la taxe fédérale d’accise sur le litre d’essence, une mesure qui doit théoriquement sabrer les prix de 10 cents le litre jusqu’au mois de septembre.

Si certains automobilistes ont sourcillé en voyant des prix encore élevés à la pompe lundi matin, Carol Montreuil, vice-président de l'Association canadienne des carburants, se veut rassurant: la transition est en cours.

Écoutez Carol Montreuil aborder le tout, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Selon les observations de l'Association, la moyenne des prix dans le Grand Montréal est passée de 1,89$ vendredi, à environ 1,79$ lundi matin.

Bien que certaines stations affichent encore des prix supérieurs à 1,85$, M. Montreuil explique que les centres de distribution ajustent leurs terminaux progressivement.

Il prévoit que le signal se répercutera dans l'ensemble du réseau au cours des prochaines heures.