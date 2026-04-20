Message codé ou hymne personnel?

Le comportement imprévisible de Donald Trump sur les réseaux sociaux continue de faire couler beaucoup d'encre.

En plein conflit avec l'Iran, le président américain a partagé, sans aucun commentaire, un extrait vidéo de la chanson My Way de Frank Sinatra.

Cette publication nocturne, contenant des paroles telles que «la fin est proche», a suscité une vive inquiétude quant à ses intentions politiques et des spéculations sur son état de santé.

Si la chanson est considérée comme un hymne personnel du président, la fille de Sinatra, Nancy, a dénoncé ce partage, le qualifiant de «sacrilège» et précisant que son père n'appréciait guère Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, lundi à Lagacé le matin.