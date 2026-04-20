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Message codé ou hymne personnel?

«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le comportement imprévisible de Donald Trump sur les réseaux sociaux continue de faire couler beaucoup d'encre.

En plein conflit avec l'Iran, le président américain a partagé, sans aucun commentaire, un extrait vidéo de la chanson My Way de Frank Sinatra.

Cette publication nocturne, contenant des paroles telles que «la fin est proche», a suscité une vive inquiétude quant à ses intentions politiques et des spéculations sur son état de santé.

Si la chanson est considérée comme un hymne personnel du président, la fille de Sinatra, Nancy, a dénoncé ce partage, le qualifiant de «sacrilège» et précisant que son père n'appréciait guère Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, lundi à Lagacé le matin

«C'est sûr qu'avec des passages comme "la fin est proche", dans un contexte de guerre en Iran, plusieurs ont fait le saut.»

Frédéric Labelle

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