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Le PM s'est adressé aux Canadiens sur YouTube

Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a surpris la population en fin de semaine, en s'adressant directement aux Canadiens via une vidéo YouTube de dix minutes, une approche que l'analyste Dimitri Soudas qualifie de tentative de «contrôler son propre message».

Ce changement de ton survient après les critiques cinglantes du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, qualifiant de «nulle» la stratégie commerciale du Canada.

Mark Carney semble préparer l'opinion publique à des temps difficiles, affirmant que nos liens étroits avec les États-Unis, autrefois une force, sont devenus une faiblesse à corriger. 

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin

«Mark Carney essaie désormais de contrôler son propre message... Carney vient de ranger cette relation [avec les États-Unis] dans la colonne des risques.»

Dimitri Soudas

 Autre sujet abordé: 

  • Pierre Poilievre continue de courtiser un électorat spécifique en affichant sa passion pour les arts martiaux mixtes (UFC) à Winnipeg.

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