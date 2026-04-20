Le PM s'est adressé aux Canadiens sur YouTube

Le premier ministre Mark Carney a surpris la population en fin de semaine, en s'adressant directement aux Canadiens via une vidéo YouTube de dix minutes, une approche que l'analyste Dimitri Soudas qualifie de tentative de «contrôler son propre message».

Ce changement de ton survient après les critiques cinglantes du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, qualifiant de «nulle» la stratégie commerciale du Canada.

Mark Carney semble préparer l'opinion publique à des temps difficiles, affirmant que nos liens étroits avec les États-Unis, autrefois une force, sont devenus une faiblesse à corriger.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.