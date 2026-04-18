Fin du démantèlement des campements

Le démantèlement des campements d’itinérants sera interdit à Montréal, sauf en cas d’enjeu de sécurité, après que la mairesse Soraya Martinez Ferrada a pris une décision en ce sens.
Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard se pencher sur le sujet samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Au final, on n'a pas les ressources, il y a une pénurie de logements. Donc, on fait quoi? Moi, je suis tout à fait en faveur de la mesure en question. Parce que ces gens-là, il faut bien qu'il y ait quelque part. Même que tu dis on démantèle, ils vont aller où? Ils n'auront pas plus de logements ni d'argent demain matin, et il n'y a pas plus de ressources dans les hôpitaux psychiatriques et autres. Donc, on fait quoi? Je pense qu'il faut y aller en amont et s'adapter.»