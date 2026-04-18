Fin du démantèlement des campements

Le démantèlement des campements d’itinérants sera interdit à Montréal, sauf en cas d’enjeu de sécurité, après que la mairesse Soraya Martinez Ferrada a pris une décision en ce sens.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard se pencher sur le sujet samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.