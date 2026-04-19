Premier match Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal ont remporté le premier match de leur série contre le Lightning, à Tampa.
Écoutez l'analyse de la rencontre par Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les éléments d'analyse soulevés par Dany:
- «L'avantage numérique a bien servi le Canadien»
- «Le premier trio a fait basculer le match»
- «Le Canadien a gagné la guerre des unités spéciales»
- Le travail de l'unité défensive: «Alexandre Carrier a été très fort à son retour et Mike Matheson a été incroyable.»