Implantation du Dossier Santé Numérique

Le 9 mai prochain marque le début du projet pilote du Dossier santé numérique (DSN) aux hôpitaux du Sacré-Cœur et de Trois-Rivières.

Bien que favorable à la numérisation pour remplacer les fax et le papier, la Dre Dominique Synnott dénonce une implantation précipitée et «très dangereuse».

Elle souligne que le personnel médical n'a reçu que quelques heures de formation pour un système américain (Epic) complexe et entièrement différent des méthodes actuelles.

La Dre Synnott s'inquiète particulièrement pour les soins d'urgence, car le système n'acceptera plus d'ordres verbaux ou papier, et les dossiers existants ne sont pas transférés automatiquement, forçant les médecins à une double saisie risquée en pleine crise.

Écoutez la Dre Dominique Synnott, chirurgienne à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, sur le déploiement du Dossier Santé Numérique, lundi.