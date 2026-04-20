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Conseil des ministres

Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le nouveau Conseil des ministres de Christine Fréchette sera dévoilé mardi, une étape charnière pour la nouvelle première ministre.

La formation de ce cabinet fera inévitablement des heureux, mais aussi des mécontents et des «faces de baboune», alors que certains ministres sortants ont déjà été informés qu’ils ne seraient pas reconduits pour laisser place à du «sang neuf».

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau souligner que, malgré un bon départ, notamment avec ses rencontres avec Mark Carney et les élus, les prochaines 48 heures seront critiques, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'idée d'intégrer un ministre non élu semble officiellement écartée, faute de candidats prêts à quitter le milieu économique pour un gouvernement en difficulté ou pour éviter la grogne interne.

Autres sujets traités :

  • Charles Milliard tente de rassurer la base anglophone tout en courtisant l'électorat francophone;
  • Santé Québec: edes inquiétudes persistent chez les soignants concernant le déploiement du projet informatique.

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