Le nouveau Conseil des ministres de Christine Fréchette sera dévoilé mardi, une étape charnière pour la nouvelle première ministre.

La formation de ce cabinet fera inévitablement des heureux, mais aussi des mécontents et des «faces de baboune», alors que certains ministres sortants ont déjà été informés qu’ils ne seraient pas reconduits pour laisser place à du «sang neuf».

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau souligner que, malgré un bon départ, notamment avec ses rencontres avec Mark Carney et les élus, les prochaines 48 heures seront critiques, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'idée d'intégrer un ministre non élu semble officiellement écartée, faute de candidats prêts à quitter le milieu économique pour un gouvernement en difficulté ou pour éviter la grogne interne.

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