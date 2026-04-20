Une situation extrêmement précaire et incertaine

La situation dans le détroit d’Ormuz demeure extrêmement précaire et incertaine. Alors que les prix du pétrole et du kérosène grimpent en Occident, l'ancien ambassadeur Ferry de Kerckhove qualifie la stratégie américaine de Donald Trump de véritable «éloge de la folie».

Entre la piraterie dénoncée par Téhéran et les saisies de navires par les États-Unis, le passage stratégique semble être devenu une zone de non-droit où la diplomatie est au point mort.

Écoutez Ferry de Kerckhove aborder le tout, lundi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Pour l'ancien diplomate, le dialogue entre Washington et l'Iran est rompu en raison de l'imprévisibilité du président américain.

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