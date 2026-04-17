Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent Alain Crête.

D'abord descripteur des Nordiques de Québec à la radio, l'invité de la semaine a éventuellement migré vers Montréal où les amateurs du Tricolore ont pu entendre ses analyses sur les ondes de RDS.

Il a notamment été le premier animateur de l'Antichambre en 2008.

Alain Crête est également connu comme étant l'acolyte de Paul Arcand, d'abord à l'émission Puisqu'il faut se lever au 98,5 et ensuite dans le balado On n'a pas tout dit de son ami sur les plateformes de Cogeco Média.

Au début du mois d'avril, Alain Crête a annoncé sa retraite après une carrière de plus de 45 ans. Il quittera officiellement son poste le 31 mai prochain après la finale du Championnat mondial masculin de l'IIHF.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Alain Crête, vendredi, aux Amateurs de sports.