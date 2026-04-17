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Ça sent la coupe avec Alain Crête

«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 avril 2026 22:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alain Crête
Alain Crête
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
Ça sent la coupe avec Alain Crête! / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent Alain Crête.

D'abord descripteur des Nordiques de Québec à la radio, l'invité de la semaine a éventuellement migré vers Montréal où les amateurs du Tricolore ont pu entendre ses analyses sur les ondes de RDS.

Il a notamment été le premier animateur de l'Antichambre en 2008.

Alain Crête est également connu comme étant l'acolyte de Paul Arcand, d'abord à l'émission Puisqu'il faut se lever au 98,5 et ensuite dans le balado On n'a pas tout dit de son ami sur les plateformes de Cogeco Média.

Au début du mois d'avril, Alain Crête a annoncé sa retraite après une carrière de plus de 45 ans. Il quittera officiellement son poste le 31 mai prochain après la finale du Championnat mondial masculin de l'IIHF.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Alain Crête, vendredi, aux Amateurs de sports.

«J'ai été surpris que l'annonce de ma retraite ait pris une telle ampleur.»

Alain Crête

Parmi les sujets abordés

  • La surprise qu'Alain Crête a reçue de la part de sa fille Élisabeth et de Chantal Machabée.
  • «Quand j'ai appris que Sportsnet et TVA Sports allaient avoir les droits pour les séries, j'ai été sous le choc.»
  • «TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadiens.»
  • Ses souvenirs avec son ami Jacques Demers.
  • Canadiens-Lightning, l'absence de Noah Dobson pourrait faire mal.
  • Ses débuts dans le milieu des communications à Québec, « je suis tombé dans le plat de bonbons en partant ».
  • TVA Sports lui a offert d'être le descripteur du hockey des Canadiens.
  • Comment sa collaboration avec Paul Arcand a débuté.
  • Les différences entre Québec et Montréal.
  • Son expérience comme descripteur lors des Jeux olympiques.
  • «Mon moment le plus touchant en ondes, c'est le retrait du chandail de Bernard Geoffrion.»
  • Alain Vigneault et Michel Bergeron sont les entraîneurs préférés d'Alain Crête.
  • Le vin de la semaine.

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