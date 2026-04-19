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La performance de Slafkovsky

«Incroyable! Juraj s'est levé!» -Alexandre Carrier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 19 avril 2026 22:12

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Incroyable! Juraj s'est levé!» -Alexandre Carrier
Juraj Slafkovsky est félicité par ses coéquipiers. / AP/Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-3 en prolongation.

Écoutez les commentaires d'après-match de Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki, Jakub Dobes et Alexandre Carrier.

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