Marché du travail

Le marché de l'emploi pour les nouveaux diplômés et les étudiants subit une mutation inquiétante, explique Marie-Eve Fournier.

Au Canada, la compétition est féroce avec trois chômeurs pour un seul poste vacant, une situation exacerbée par l'intelligence artificielle (IA) qui pousse les employeurs à réduire l'embauche de recrues.

Aux États-Unis, l'IA est déjà la première cause de licenciement, touchant une personne sur quatre ayant perdu son emploi en mars.

Parallèlement, pour contrer l'inflation, la chroniqueuse financière suggère d'utiliser les cartes-cadeaux en promotion dans les épiceries comme stratégie d'épargne, permettant d'accumuler les rabais avec les remises de cartes de crédit.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi à Lagacé le matin.