Trois buts de Juraj Slafkovsky

Les Canadiens de Montréal se sont sauvés avec la victoire face au Lightning de Tampa Bay par la marque de 4 à 3 en prolongation dimanche soir.

L'attaquant Josh Anderson a inscrit un but et le jeune Juraj Slafkovsky a réussi un tour du chapeau, offrant d'ailleurs la victoire à son équipe en surtemps avec son troisième de la rencontre.

Écoutez le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé aborder la rencontre et les performances du Slovaque, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On aborde aussi l'importance du capitaine Nick Suzuki avec la formation et la performance de Jakub Dobes, qui a rappelé au descripteur le travail d'un certain Carey Price.

Le Tricolore et le Lightning croiseront de nouveau le fer en Floride mardi soir, pour le deuxième duel de leur série.