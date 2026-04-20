Assurances

Vous avez reculé dans un poteau et préférez payer de votre poche pour éviter une hausse de prime?

Attention, ce petit calcul pourrait se retourner contre vous!

Dans ce segment, Marie-Eve Tremblay et le journaliste Karl Rettino-Parazelli explorent l'obligation légale de déclarer tout sinistre, aussi banal soit-il.

Découvrez comment une simple égratignure non déclarée peut mener à une réduction de couverture, voire à une résiliation de contrat.

Un tour d'horizon essentiel pour rester «net» dans votre dossier de conduite!

Écoutez Karl Rettino-Parazelli, journaliste spécialisé en économie pour le magazine l’Actualité, expliquer le tout lundi à Radio textos.