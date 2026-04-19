Discussion d'équipe

La France a recours à un système de péage sur les routes, administré par le secteur privé, ce qui permet aux automobilistes du pays de circuler sur des routes de qualité.

C’est le constat que présente le chroniqueur du Journal de Montréal Christian Rioux, établi à Paris, dans l’une de ses chroniques la semaine dernière. Seriez-vous pour ou contre l’implantation d’une telle mesure au Québec?

Écoutez l’animateur Denis Lévesque en discuter avec la journaliste Lucie Besse Razac, le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, le docteur en droit Frédéric Bérard, la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau et le chroniqueur sportif Jean-François Baril.