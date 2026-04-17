La nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, entame son mandat avec un agenda extrêmement chargé, marqué par une rencontre cruciale avec Mark Carney à Ottawa et l’annonce imminente d’une mesure phare sur les droits de mutation.

Ce vendredi, elle rencontre Mark Carney pour discuter de développement économique, d'habitation et d'immigration, cherchant à établir rapidement un état des lieux avec le gouvernement fédéral.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, la première ministre doit annoncer vendredi après-midi à Laval le remboursement des droits de mutation pour les acheteurs d'une première maison, une promesse phare de sa campagne à la chefferie.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a déjà réservé des fonds importants pour permettre cette mesure, qui pourrait s'appliquer aux propriétés de moins d'un million de dollars, selon le chroniqueur.

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