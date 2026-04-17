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Un agenda extrêmement chargé

Christine Fréchette: une première semaine au pas de course

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, entame son mandat avec un agenda extrêmement chargé, marqué par une rencontre cruciale avec Mark Carney à Ottawa et l’annonce imminente d’une mesure phare sur les droits de mutation.

Ce vendredi, elle rencontre Mark Carney pour discuter de développement économique, d'habitation et d'immigration, cherchant à établir rapidement un état des lieux avec le gouvernement fédéral.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, la première ministre doit annoncer vendredi après-midi à Laval le remboursement des droits de mutation pour les acheteurs d'une première maison, une promesse phare de sa campagne à la chefferie.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a déjà réservé des fonds importants pour permettre cette mesure, qui pourrait s'appliquer aux propriétés de moins d'un million de dollars, selon le chroniqueur.

Autres sujets traités:

  • Le prochain cabinet devrait compter entre 20 et 25 ministres;
  • Christine Fréchette semble écarter la nomination de ministres non élus pour privilégier la cohésion au sein des députés de la CAQ;
  • L'héritage de François Legault: un certain malaise est palpable.

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