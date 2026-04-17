Centre commercial ou logements?

À Saint-Joseph-du-Lac, un projet de centre commercial incluant un Super C et un Dollarama se heurte au refus du maire Benoit Proulx.

Bien que le promoteur et certains citoyens invoquent la création d'emplois et la réduction de la facture d'épicerie en période d'inflation, Luc Ferrandez soutient la décision de la municipalité qui souhaite plutôt privilégier la construction de logements.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour le chroniqueur, il s'agit d'une stratégie classique des promoteurs immobiliers qui tentent de forcer la main des élus en utilisant l'indignation populaire.

Il souligne que le zonage actuel prévoit des habitations de trois à quatre étages, une nécessité criante pour la région qui doit composer avec une rareté de logements abordables pour les familles et les personnes vivant des séparations.