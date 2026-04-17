 Aller au contenu
Centre commercial ou logements?

Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 09:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À Saint-Joseph-du-Lac, un projet de centre commercial incluant un Super C et un Dollarama se heurte au refus du maire Benoit Proulx.

Bien que le promoteur et certains citoyens invoquent la création d'emplois et la réduction de la facture d'épicerie en période d'inflation, Luc Ferrandez soutient la décision de la municipalité qui souhaite plutôt privilégier la construction de logements.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour le chroniqueur, il s'agit d'une stratégie classique des promoteurs immobiliers qui tentent de forcer la main des élus en utilisant l'indignation populaire.

Il souligne que le zonage actuel prévoit des habitations de trois à quatre étages, une nécessité criante pour la région qui doit composer avec une rareté de logements abordables pour les familles et les personnes vivant des séparations.

«C'est de la planification pour construire du logement, mais ça c'est écrit nulle part. C'est l'indignation de base: "Oh, le maire est épais" [...] Ne cédez pas monsieur Proulx!»

Luc Ferrandez

On rappelle aussi qu'il y a un Super C déjà accessible à environ 11 minutes de route de Saint-Joseph-du-Lac.

Vous aimerez aussi

Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026
La commission
Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026
0:00
10:46
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
La commission
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
0:00
7:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Rattrapage
Un sujet brûlant
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Rattrapage
Fonctionnaires et télétravail
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique
Rattrapage
Commentaires racistes publiés sur Facebook
Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Rattrapage
Une situation extrêmement précaire
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Rattrapage
Grève, inondations et terrasses
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Rattrapage
Des préoccupations juridiques et politiques
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Rattrapage
Cancer du sein et délais inacceptables
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Rattrapage
Une infiltration percutante
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes
Rattrapage
Plus de 16 000 entreprises à vendre
Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Rattrapage
Un agenda extrêmement chargé
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pendant les séries de la LNH
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première ronde vers la Coupe Stanley
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion
Rattrapage
Signée par Jean-Jacques Goldman
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion