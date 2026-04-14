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Dès décembre

La célèbre comédie musicale Grease reprend vie à Montréal

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 avril 2026 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La célèbre comédie musicale Grease reprend vie à Montréal
La célèbre comédie musicale Grease reprend vie à Montréal / Courtoisie - Entourage

La célèbre comédie musicale Grease s’apprête à faire vibrer la scène du Théâtre Saint-Denis dès décembre prochain.

Pour l’occasion, l'interprète Claude Bégin, qui prêtera ses traits au légendaire Danny Zuko, et Claudia Bouvette, qui partagera le rôle de Sandy Dumbrowsky avec Éléonore Lagacé, promettent une adaptation électrisante.

Cette mouture québécoise, mise en scène par Alexis Pitkevitch, conservera l'essence de l'œuvre originale tout en proposant une dynamique unique: les deux actrices principales alterneront chaque soir entre les rôles de Sandy et de Rizzo, un défi de taille qui demande de doubler le travail d'apprentissage.

Écoutez Claude Bégin et Claudia Bouvette aborder le tout, en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Fait notable pour les puristes, la production a confirmé que les chansons emblématiques seront interprétées dans leur version originale anglaise, permettant ainsi au public de chanter en chœur les succès intemporels qui ont marqué des générations.

Claude Bégin, qui avoue avoir «tout à apprendre» dans l'univers de la comédie musicale, a été choisi pour son aura mystérieuse et son talent brut, tandis que Claudia Bouvette, fan finie du film original, voit en ce projet la réalisation d'un rêve de jeunesse.

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