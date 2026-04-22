Fans du CH... pour le meilleur et pour le pire

Après avoir présumément reçu des propos menaçants de la part d'amateurs de hockey pour avoir commis une erreur qui a permis au Lightning d'inscrire le but gagnant et de se sauver avec la victoire, mardi soir, l'attaquant Kirby Dach a désactivé son compte Instagram au cours des dernières heures.

En réaction à cette histoire, l'animateur Kevin Raphael recommande ceci aux partisans des Canadiens, qui sont parfois peu nuancés par rapport aux performances de leurs joueurs: «Buvez de l'eau».

Écoutez Kevin Raphael, animateur, humoriste et auteur du livre La coupe Stanley se raconte, discuter du sujet, mercredi, à Radio textos, avec Marie-Eve Tremblay.

Il explique que les joueurs sont tous des êtres humains «avec de vrais problèmes» qui se retrouvent face au Québec en entier.

Kevin Raphael applaudit par ailleurs le choix du joueur de centre Kirby Dach de suspendre son compte Instagram vu les menaces proférées par certains amateurs.

Il rappelle aussi les fortes critiques durant la saison régulière d'admirateurs du CH vis-à-vis Josh Anderson, qu'ils considèrent maintenant comme une grande vedette, depuis ses bonnes performances en séries.