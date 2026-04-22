Fans du CH... pour le meilleur et pour le pire

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«Kirby Dach suspend son compte, car des idiots lui ont envoyé des cochonneries»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 22 avril 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Kirby Dach suspend son compte, car des idiots lui ont envoyé des cochonneries»
Kirby Dach est la cible de plusieurs critiques des partisans du Tricolore depuis le début des séries face au Lightning / AP Photo / Derik Hamilton

Après avoir présumément reçu des propos menaçants de la part d'amateurs de hockey pour avoir commis une erreur qui a permis au Lightning d'inscrire le but gagnant et de se sauver avec la victoire, mardi soir, l'attaquant Kirby Dach a désactivé son compte Instagram au cours des dernières heures.

En réaction à cette histoire, l'animateur Kevin Raphael recommande ceci aux partisans des Canadiens, qui sont parfois peu nuancés par rapport aux performances de leurs joueurs: «Buvez de l'eau».

Écoutez Kevin Raphael, animateur, humoriste et auteur du livre La coupe Stanley se raconte, discuter du sujet, mercredi, à Radio textos, avec Marie-Eve Tremblay.

Il explique que les joueurs sont tous des êtres humains «avec de vrais problèmes» qui se retrouvent face au Québec en entier.

Kevin Raphael applaudit par ailleurs le choix du joueur de centre Kirby Dach de suspendre son compte Instagram vu les menaces proférées par certains amateurs.

Il rappelle aussi les fortes critiques durant la saison régulière d'admirateurs du CH vis-à-vis Josh Anderson, qu'ils considèrent maintenant comme une grande vedette, depuis ses bonnes performances en séries.

«Notre job de partisan, c'est d'essayer d'être le plus positif possible. Je trouve ça difficile, voir Kirby Dach suspendre son compte parce qu'il y a des idiots qui ont envoyé des cochonneries.»

Kevin Raphael

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