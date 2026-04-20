Le Québec derrière son Tricolore

Alors que le printemps s’installe, l’unanimité règne sur les réseaux sociaux: le parcours des Canadiens en séries éliminatoires enflamme le Québec.

Le chroniqueur Frédéric Labelle présente les moments forts qui font vibrer la toile, de l’intensité débordante de P.K. Subban, qui prédit une Coupe Stanley à Montréal, à la «recette pour gagner» de Ricardo.

On découvre même des initiatives insolites, comme ces matchs diffusés dans la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu ou les protège-genoux offerts par Décathlon pour les pèlerins de l'Oratoire.

Même la classe politique, dont la première ministre, affiche ses couleurs pour soutenir le Bleu-Blanc-Rouge.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.