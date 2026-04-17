Plus de 16 000 entreprises à vendre

Malgré un portrait économique souvent sombre pour la relève, Alexandre Leblond affirme que le repreneuriat représente la plus grande opportunité d’enrichissement depuis des générations.

Avec 16 000 entreprises québécoises actuellement à vendre — et possiblement 50 000 d'ici cinq ans — le manque d'acheteurs permet aux jeunes de négocier des prix avantageux.

Leblond conseille aux aspirants entrepreneurs de maîtriser l'art de la négociation et de développer leur tolérance au risque.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.