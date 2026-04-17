 Aller au contenu
Plus de 16 000 entreprises à vendre

Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes

par 98.5

0:00
9:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Malgré un portrait économique souvent sombre pour la relève, Alexandre Leblond affirme que le repreneuriat représente la plus grande opportunité d’enrichissement depuis des générations.

Avec 16 000 entreprises québécoises actuellement à vendre — et possiblement 50 000 d'ici cinq ans — le manque d'acheteurs permet aux jeunes de négocier des prix avantageux.

Leblond conseille aux aspirants entrepreneurs de maîtriser l'art de la négociation et de développer leur tolérance au risque. 

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin

«Toute cette histoire-là de repreneuriat, c’est la meilleure, c’est la plus grosse opportunité d’enrichissement en plusieurs générations.»

Alexandre Leblond

Autre sujet abordé:

  • Bévue monumentale de l'Agence du revenu du Canada, qui a versé par erreur cinq millions $ à une contribuable après une déclaration de revenus manifestement frauduleuse.

Vous aimerez aussi

Essence d'été: la baisse de prix gouvernementale déjà compromise
La commission
Essence d'été: la baisse de prix gouvernementale déjà compromise
0:00
9:51
Liens Canada-Finlande: une majorité de Canadiens est favorable à rejoindre l'UE
Le Québec maintenant
Liens Canada-Finlande: une majorité de Canadiens est favorable à rejoindre l'UE
0:00
5:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Rattrapage
Un sujet brûlant
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs
Rattrapage
Centre commercial ou logements?
Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Rattrapage
Fonctionnaires et télétravail
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique
Rattrapage
Commentaires racistes publiés sur Facebook
Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Rattrapage
Une situation extrêmement précaire
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Rattrapage
Grève, inondations et terrasses
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Rattrapage
Des préoccupations juridiques et politiques
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Rattrapage
Cancer du sein et délais inacceptables
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Rattrapage
Une infiltration percutante
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Rattrapage
Un agenda extrêmement chargé
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pendant les séries de la LNH
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première ronde vers la Coupe Stanley
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion
Rattrapage
Signée par Jean-Jacques Goldman
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion