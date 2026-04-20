Une soirée au théâtre

Après le succès de la pièce Mama, l'autrice Nathalie Doummar revient sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe avec Frères, une œuvre qui plonge cette fois-ci au cœur de l'univers masculin.
La chroniqueuse Catherine Brisson a été transportée par cette production qui réunit huit hommes d'une même famille d'origine égyptienne dans un chalet à Cacouna.
À travers des discussions rythmées et souvent teintées d'humour, la pièce aborde avec finesse des sujets délicats, comme le consentement, la place des femmes et le rapport à l'argent.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Malgré des propos parfois crus qui reflètent les préjugés de certaines générations, la pièce évite le piège du moralisme grâce à un texte vif et des répliques qui s'enchaînent avec une précision chirurgicale.
La mise en scène de Nathalie Doummar et Jean-Simon Traversy met en lumière la vulnérabilité de ces hommes derrière leur apparente rigidité, portée par une distribution exceptionnelle, dont un Paul Ahmarani particulièrement marquant.
«On est pratiquement, par moments, dans le vaudeville aussi. C'est un texte qui est formidablement bien écrit. Des phrases parfois prises hors contexte peuvent choquer [...] mais il y a toujours aussi une contre-réplique pour balancer le propos.»
Un seul conseil de notre chroniqueuse: faites vite, car les représentations s'envolent rapidement jusqu'au 16 mai.