Une soirée au théâtre

Après le succès de la pièce Mama, l'autrice Nathalie Doummar revient sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe avec Frères, une œuvre qui plonge cette fois-ci au cœur de l'univers masculin.

La chroniqueuse Catherine Brisson a été transportée par cette production qui réunit huit hommes d'une même famille d'origine égyptienne dans un chalet à Cacouna.

À travers des discussions rythmées et souvent teintées d'humour, la pièce aborde avec finesse des sujets délicats, comme le consentement, la place des femmes et le rapport à l'argent.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré des propos parfois crus qui reflètent les préjugés de certaines générations, la pièce évite le piège du moralisme grâce à un texte vif et des répliques qui s'enchaînent avec une précision chirurgicale.

La mise en scène de Nathalie Doummar et Jean-Simon Traversy met en lumière la vulnérabilité de ces hommes derrière leur apparente rigidité, portée par une distribution exceptionnelle, dont un Paul Ahmarani particulièrement marquant.