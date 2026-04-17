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Séries éliminatoires 2026

La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 avril 2026 19:21

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
Martin McGuire / Cogeco Média

L'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, et ses joueurs sont confiants en vue de la série qui les opposera au Lightning de Tampa Bay à partir de dimanche.

Martin McGuire est allé recueillir leurs commentaires après l'entraînement de vendredi. Le descripteur du hockey des Canadiens au Réseau Cogeco Média est-il lui-même confiant quant aux chances du Tricolore ?

Écoutez la prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning, vendredi, au micro de Mario Langlois.

«On va se coucher tard au moins trois fois dans cette série...»

Martin McGuire

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