Séries éliminatoires 2026

L'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, et ses joueurs sont confiants en vue de la série qui les opposera au Lightning de Tampa Bay à partir de dimanche.

Martin McGuire est allé recueillir leurs commentaires après l'entraînement de vendredi. Le descripteur du hockey des Canadiens au Réseau Cogeco Média est-il lui-même confiant quant aux chances du Tricolore ?

Écoutez la prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning, vendredi, au micro de Mario Langlois.