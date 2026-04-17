Le Premier trio avec Simon Boisvert

Cette semaine au Premier trio, Mario Langlois, Stéphane Waite et Tony Marinaro reçoivent le recruteur des Olympiques de Gatineau et coanimateur du balado Mathias et son Serpent, Simon «Snake» Boisvert.
Sans surprise, les membres du premier trio et leur invité mettent la table pour le premier tour des séries éliminatoires qui débutera ce dimanche à Tampa Bay.
Quelles sont vos prédictions pour cette série ?
Écoutez cette édition du Premier trio avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Tony Marinaro et Simon Boisvert aux Amateurs de sports.
Parmi les sujets abordés
- Martin St-Louis a-t-il raison de retrancher Gallagher, Veleno, Engstrom et Reinbacher ?
- Dobes peut-il être à la hauteur de Vasilevskiy ?
- Le CH se rendra-t-il en finale d’ici 5 ans et si oui en quelle année ?
- Canadiens, Oilers ou Sénateurs: quelle équipe canadienne pourrait causer la surprise ?
- Quel joueur pourrait causer la surprise dans les séries ?
- Le duel d'entraîneurs entre Jon Cooper et Martin St-Louis.