Le Premier trio avec Simon Boisvert

Cette semaine au Premier trio, Mario Langlois, Stéphane Waite et Tony Marinaro reçoivent le recruteur des Olympiques de Gatineau et coanimateur du balado Mathias et son Serpent, Simon «Snake» Boisvert.

Sans surprise, les membres du premier trio et leur invité mettent la table pour le premier tour des séries éliminatoires qui débutera ce dimanche à Tampa Bay.

Quelles sont vos prédictions pour cette série ?

Écoutez cette édition du Premier trio avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Tony Marinaro et Simon Boisvert aux Amateurs de sports.

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