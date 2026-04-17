 Aller au contenu
Le propriétaire des Canadiens fait le point

«ll a la bonne personnalité pour Montréal»: Geoff Molson vante Juraj Slafkovsky

par 98.5

0:00
17:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 avril 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«ll a la bonne personnalité pour Montréal»: Geoff Molson vante Juraj Slafkovsky
Juraj Slafkovsky, deuxième à partir de la droite, pose pour les photographes en compagnie du propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, à gauche, après avoir été sélectionné au tout premier rang du repêchage de la LNH par les Canadiens de Montréal, le jeudi 7 juillet 2022. / Ryan Remiorz/La Presse Canadienne

De la direction aux joueurs, le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, ne cache pas sa fierté face au chemin parcouru par son organisation depuis la saison 2022-2023.

Pour lui, le club est passé à un autre niveau alors qu'après avoir frôlé les séries l'an dernier, les Canadiens ont causé la surprise cette saison en s'installant parmi les meilleures formations de la ligue.

Le propriétaire a aussi eu des mots très élogieux pour son jeune attaquant Juraj Slafkovsky en notant son explosion de confiance.

Selon lui, le premier choix au total de l'encan 2022 possède non seulement le talent, mais surtout la personnalité idéale pour réussir dans le marché exigeant de Montréal.

Écoutez le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, faire le point sur l'état de son équipe à la veille des séries, ce vendredi, aux Amateurs de sports.

«Cette équipe peut gagner n'importe quelle partie. Mais ça va être difficile contre Tampa. Ce n'est jamais facile et même les meilleures équipes de la ligue dans les dernières années n'ont pas nécessairement réussi dans les séries. Alors, je crois en notre équipe.»

Geoff Molson

Vous aimerez aussi

«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
Les amateurs de sports
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
0:00
1:10:35
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
Les amateurs de sports
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
0:00
6:48
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Alain Crête
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
Rattrapage
Le Premier trio avec Simon Boisvert
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
Rattrapage
Séries éliminatoires 2026
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
Rattrapage
Sera-t-il en uniforme face aux Canadiens?
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
«Pour moi, les Canadiens ont l'avantage», dit Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Chimie entre les trios
«Pour moi, les Canadiens ont l'avantage», dit Danièle Sauvageau
Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Attaquant peu offensif
Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»
«T'as besoin d'une star, du côté des Blue Jackets», selon Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Bialn de la saison de Columbus
«T'as besoin d'une star, du côté des Blue Jackets», selon Jean-Luc Grand-Pierre
Nouvel entraîneur pour le CF Montréal: «Le premier mot des joueurs: soulagement»
Rattrapage
Vont-ils l'emporter samedi?
Nouvel entraîneur pour le CF Montréal: «Le premier mot des joueurs: soulagement»
«Il faudra trois bon trios qui génèrent de l'offensive» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Analyse de la série Canadiens-Lightning
«Il faudra trois bon trios qui génèrent de l'offensive» -Dany Dubé
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Rattrapage
À surveiller en séries éliminatoires
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En entraînement jeudi matin
Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens
Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour les séries éliminatoires
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal