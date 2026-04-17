Le propriétaire des Canadiens fait le point

De la direction aux joueurs, le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, ne cache pas sa fierté face au chemin parcouru par son organisation depuis la saison 2022-2023.

Pour lui, le club est passé à un autre niveau alors qu'après avoir frôlé les séries l'an dernier, les Canadiens ont causé la surprise cette saison en s'installant parmi les meilleures formations de la ligue.

Le propriétaire a aussi eu des mots très élogieux pour son jeune attaquant Juraj Slafkovsky en notant son explosion de confiance.

Selon lui, le premier choix au total de l'encan 2022 possède non seulement le talent, mais surtout la personnalité idéale pour réussir dans le marché exigeant de Montréal.

Écoutez le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson, faire le point sur l'état de son équipe à la veille des séries, ce vendredi, aux Amateurs de sports.