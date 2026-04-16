Analyse de la série Canadiens-Lightning

La série Canadiens-Lightning approche et pour l'occasion, les animateurs du Hockey des Canadiens sortent leur habit d'analystes.

Ils mentionnent notamment la nécessité pour tous les trios du CH d'être bon offensivement, mais surtout défensivement avec l'apport de joueurs versatiles comme Philippe Danault.

Écoutez l'analyste sportif Dany Dubé et le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, analyser la série Canadiens Lightning, jeudi, dans Les amateurs de sports avec Mario Langlois.

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