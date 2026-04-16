Analyse de la série Canadiens-Lightning

La série Canadiens-Lightning approche et pour l'occasion, les animateurs du Hockey des Canadiens sortent leur habit d'analystes.
Ils mentionnent notamment la nécessité pour tous les trios du CH d'être bon offensivement, mais surtout défensivement avec l'apport de joueurs versatiles comme Philippe Danault.
Écoutez l'analyste sportif Dany Dubé et le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, analyser la série Canadiens Lightning, jeudi, dans Les amateurs de sports avec Mario Langlois.
Les sujets abordés
- «Sans Dobson, c’est énormément de boulot pour Matheson», -Martin McGuire;
- «Les Canadiens ont besoin d’un Guhle au sommet de sa forme» -Mario Langlois;
- «Il faut que les Canadiens réussissent à museler l’attaque du Lightning tôt dans le match» -Dany Dubé;
- «Ça va prendre de la production de la part des trios 3 et 4», -Mario Langlois;
- «J’ai été surpris de la progression de Reinbacher», -Dany Dubé;
- «Je trouve que Brendan Gallagher amène du tempo. Je ne crois pas que Dach puisse amener ça» -Dany Dubé;
- «Gallagher, c’est le gars avec qui tout le monde veut jouer!», -McGuire.