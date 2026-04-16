À surveiller en séries éliminatoires

Les Sénateurs d'Ottawa pourraient surprendre en séries éliminatoires, selon ce qu'on peut observer sur les sites de paris sportifs et d'après plusieurs analystes, dont Marc Legault.

Avec une défensive solide et un bon retour après la pause olympique, tout est encore possible, explique Marc Legault.

Il se dit également satisfait que les Sénateurs d'Ottawa affrontent les Hurricanes de la Caroline comme première confrontation, avec beaucoup de prévisibilité et une présence médiatique sans doute pas trop grande pour l'équipe.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs au 104,7 aborder cet engouement aux Amateurs de sports, jeudi soir.