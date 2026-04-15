La participation des Canadiens de Montréal aux séries éliminatoires fait bondir les recettes des restaurateurs montréalais jusqu’à 200 %, selon de nouvelles données partagées par Moneris ce mardi.

Cet impact économique se fait par ailleurs sentir partout au Québec, où les dépenses ont plus que triplé lors des matchs les plus cruciaux des dernières séries.



Et il n'y a pas que les restaurateurs qui en profitent: publicitaires, diffuseurs et l'ensemble de l'écosystème des marchandises dérivées tirent également leur épingle du jeu.

Écoutez l'analyse d'Hugues Léger sur les retombées économiques d’une participation du Tricolore en séries, mercredi, au micro de Mario Langlois.