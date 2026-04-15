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Canadiens de Montréal

Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 avril 2026 20:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
Les Canadiens affronteront le Lightning de Tampa Bay en première ronde des séries éliminatoires. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

La participation des Canadiens de Montréal aux séries éliminatoires fait bondir les recettes des restaurateurs montréalais jusqu’à 200 %, selon de nouvelles données partagées par Moneris ce mardi.

Cet impact économique se fait par ailleurs sentir partout au Québec, où les dépenses ont plus que triplé lors des matchs les plus cruciaux des dernières séries.

Et il n'y a pas que les restaurateurs qui en profitent: publicitaires, diffuseurs et l'ensemble de l'écosystème des marchandises dérivées tirent également leur épingle du jeu.

Écoutez l'analyse d'Hugues Léger sur les retombées économiques d’une participation du Tricolore en séries, mercredi, au micro de Mario Langlois.

«Toute l’économie autour du Centre Bell en bénéficie. Si on parle de 4 à 6 millions pour le Centre Bell lui-même, l’écosystème autour, très près de l’amphithéâtre, c’est un ou 2 millions de plus au centre-ville par match.»

Hugues Léger

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