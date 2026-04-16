L'heure du début de la série entre les Canadiens et le Lightning, dimanche, reste toujours inconneu malgré les rumeurs, qui le statuent autour de 17h45.

Écoutez le segment Temps d'arrêt de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, jeudi.

Quelques sujets au menu ce jeudi aux Amateurs de sports: