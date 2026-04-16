 Aller au contenu
Temps d'arrêt

Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»

par 98.5 Sports

0:00
2:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 avril 2026 18:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

L'heure du début de la série entre les Canadiens et le Lightning, dimanche, reste toujours inconneu malgré les rumeurs, qui le statuent autour de 17h45.

Écoutez le segment Temps d'arrêt de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, jeudi.

Quelques sujets au menu ce jeudi aux Amateurs de sports:

  • Martin McGuire et Dany Dubé invités pour analyser ls séries dans la LNH;
  • Les Sénateurs, club à surveiller selon des sites de paris sportifs;
  • Jeremy Filosa reviendra sur l'entraînement du CF Montréal;
  • Jean-Luc Grand-Pierre va commenter le retour de Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets

Vous aimerez aussi

L'horaire du match de la série Canadiens-Lightning est toujours incertain
Le Québec maintenant
L'horaire du match de la série Canadiens-Lightning est toujours incertain
0:00
6:18
Les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay dès dimanche
Le Québec maintenant
Les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay dès dimanche
0:00
4:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Rattrapage
À surveiller en séries éliminatoires
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens
Rattrapage
En entraînement jeudi matin
Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour les séries éliminatoires
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
Rattrapage
Selon Wandrille Lefèvre
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Blue Jackets de Columbus
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Droit au but avec José Théodore
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dès dimanche, face au Lightning
«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
Rattrapage
Accompagnement de jeunes athlètes
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Rattrapage
Performances des gardiens
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
Rattrapage
Retour avec Michigan
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rattrapage
Victoire face à Makhmudov
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
Rattrapage
Devant l'Américain Scheffler
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
Rattrapage
Saison de 100 points
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»